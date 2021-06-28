بلجيكا تفوز على البرتغال في بطولة يورو 2020

مدريد-سانا

فاز المنتخب البلجيكي على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020.

سجل هدف بلجيكا الوحيد ثورغان هازارد في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية الإسبانية.

وبهذه النتيجة ضرب منتخب بلجيكا موعداً في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020 مع منتخب إيطاليا المتأهل على حساب نظيره النمساوي بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما أول أمس على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.