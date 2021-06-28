28 حزيران 2009- منتخب البرازيل يفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا

دمشق-سانا

1148 / الصليبيون يفشلون بدخول دمشق بسبب صمود ومقاومة أهلها ما أجبرهم على التراجع وفك الحصار وذلك خلال الحملة الصليبية الثانية.

1882 /الحكومة البريطانية تقرر رسميا احتلال مصر.

1919/التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا التي نصت على انهاء الحرب العالمية الأولى.

1945/تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.

1960 /كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها.

1972 /التوقيع على اتفاقية سيملا بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.

2004 /الحاكم الامريكي في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة.

2009/منتخب البرازيل يفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم..

1491 /الملك هنري الثامن ملك إنكلترا.

1943 /كلاوس فون كليتزينغ عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1985.

من وفيات هذا اليوم..

1836 /جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة الرابع.

2007 /كييتشي ميازاوا رئيس وزراء اليابان.