عدوان جوي يعتقد أنه أمريكي على المنطقة الحدودية مع العراق بريف دير الزور

دير الزور-سانا

تعرضت المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب باستشهاد طفل وإصابة ٣ مدنيين.

وذكر مراسل سانا في دير الزور نقلاً عن مصادر أهلية أن طيراناً حربياً يعتقد أنه أمريكي اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال.

ولفت المراسل إلى أن العدوان تسبب بحسب المصادر باستشهاد طفل وإصابة ٣ مدنيين و أضرار مادية .

وتعرضت منطقة الحدود مع العراق في المنطقة الشرقية في أوقات سابقة لأكثر من اعتداء من قبل طيران الاحتلال الأمريكي الذي يعمل على تقويض جهود الدولة السورية وحلفائها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية والقضاء على فلول إرهابيي “داعش” ومنع تسللهم بين العراق وسورية.