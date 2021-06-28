لافروف: تصريحات الغرب حول الاستعداد لتطبيع العلاقات مع روسيا فقدت معناها

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن بلاده تتبع منذ زمن طويل نهجا للتقدم الذاتي والمستقل وحماية المصالح الوطنية مع الاستعداد للتوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الخارجيين على أساس المساواة.

وحول تصريحات الدول الغربية استعدادها لتطبيع العلاقات مع روسيا في حال تغيير سلوكها كتب لافروف في مقال نشر مساء اليوم في صحيفتي”كوميرسانت”و” روسيا في السياسة العالمية” “بالنسبة إلى روسيا يجب الفهم منذ زمن طويل أنه تم نهائيا وضع حد للآمال في اللعب معنا في مرمى واحد وكل نوبات العواصم الغربية حول الاستعداد لتطبيع العلاقات مع موسكو في حال توبتها وتغييرها سلوكها فقدت أي معنى “مشيرا إلى أن مواصلة الكثيرين طرح مطالب أحادية الجانب عن طريق القصور الذاتي لا يدل على قدرتهم على تقدير ما يحدث بشكل مناسب.

وأضاف لافروف أن هذا النهج يمثل قاعدة لكل الوثائق العقائدية لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع.

وكانت موسكو جددت أول أمس استعدادها لإجراء حوار “متكافىء مع الاتحاد الأوربى دون شروط مسبقة أو تهديدات بفرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية”.