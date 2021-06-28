الجيش اليمني يستهدف مواقع للنظام السعودي في نجران وأبها وخميس مشيط

صنعاء-سانا

استهدف الجيش اليمني مواقع عسكرية تابعة للنظام السعودي في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع في بيان أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في الجيش اليمني تمكنوا خلال عملية عسكرية مشتركة من استهداف معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابات دقيقة مؤكداً أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وكان سلاح الجو اليمنى المسير استهدف أول أمس قاعدة الملك خالد الجوية بخميس جنوب غرب السعودية وحقق إصابات دقيقة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الألاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.