إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي خرجت في بلدة بيتا جنوب نابلس تنديداً بإقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح ما أدى لإصابة أربعة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة نابلس .

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين قرب قرية دوما جنوب نابلس ما ألحق أضرارا بعدد منها.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.