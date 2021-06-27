برشلونة يعلن رحيل توديبو

مدريد- سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم رحيل مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي إن نادي نيس الفرنسي فعل بند الشراء في عقد توديبو حيث كان يلعب معه منذ الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نظير 5ر8 ملايين يورو.

وأشار النادي الكتالوني إلى أنه سيحصل على 7 ملايين أخرى كمتغيرات في الصفقة بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب البالغ من العمر 21 عاما.

يذكر أن برشلونة يخطط أيضا للاستغناء عن المدافع الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي 28 عاماً خلال الصيف الجاري.