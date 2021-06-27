إصابة دي خيا قبيل مواجهة إسبانيا وكرواتيا في(يورو 2020)

مدريد-سانا

أعلن المنتخب الإسباني تعرض حارس مرماه ديفيد دي خيا للإصابة.

ونقلت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية عن متحدث باسم المنتخب قوله إن دي خيا تعرض لإصابة في أوتار الركبة بساقه اليسرى خلال مشاركته في تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة المنتخب الكرواتي غداً ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتأهلت إسبانيا لدور الـ 16 بعدما حلت وصيفة في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط بعد فوزها على سلوفاكيا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية والتعادل مع السويد وبولندا فيما حسمت كرواتيا تأهلها بعد جمع أربع نقاط في وصافة المجموعة الرابعة من التعادل أمام التشيك بهدف لكل منهما والفوز بثلاثة أهداف لهدف على حساب اسكتلندا.