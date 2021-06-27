نظام أردوغان يمنح الجنسية التركية لأحد متزعمي تنظيم ( أجناد الشام) الإرهابي

أنقرة-سانا

كشفت ” صحيفة زمان” التركية عن منح النظام التركي الجنسية التركية لأحد متزعمي تنظيم” أجناد الشام” الإرهابي.

وأوضحت الصحيفة أن الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل نشرت عبر حسابها على تويتر بطاقة الهوية التركية الخاصة بالإرهابي الملقب” أبو حمزة الشامي” الذي تحول اسمه إلى” منار الشامي” والذي سبق وأن حصل على الجنسية الأوكرانية.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي فتحي أشيكال كشف في وقت سابق إن إرهابيين من تنظيم ” داعش” يحصلون على الجنسية التركية بمساعدة من نظام أردوغان.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان الإخواني بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممرا لعبور آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.