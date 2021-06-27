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المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب تعتدي بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية الشمالي

2021-06-27

اللاذقية-سانا

اعتدت التنظيمات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية مساء اليوم على مناطق ريف اللاذقية الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الغربي اعتدت بأربعة قذائف صاروخية على ريف اللاذقية الشمالي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لقرية بقيلون دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

ولفت المراسل إلى أن الاعتداءات أسفرت عن اندلاع حريق في أحد الحقول الزراعية تم إطفاؤه على الفور من قبل أهالي القرية.

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء بشكل متكرر عبر القذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.

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