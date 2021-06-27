ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في ولاية فلوريدا إلى 9 أشخاص

واشنطن-سانا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى قرب ميامي في فلوريدا إلى تسعة أشخاص.

ونقلت فرانس برس عن رئيسة بلدية ميامي (ديد دانييلا ليفن كافا) قولها للصحفيين اليوم “تمكنا من العثور على أربع جثث إضافية بين الأنقاض إضافة إلى رفات بشرية ما يجعلني أؤكد اليوم أن حصيلة الوفيات هي تسع”.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تحديد هويات الأشخاص الجدد الذين تم العثور عليهم حيث سبق أن أعلنت الشرطة المحلية هويات أربع من الضحايا الذين عثر عليهم أولاً.

ولم توضح رئيسة البلدية الحصيلة الجديدة المحددة للمفقودين علماً أنها ارتفعت السبت إلى 156.

وقبل فجر الخميس الماضي انهار 12 طابقاً في مجمع (تشامبلين تاورز) المطل على المحيط في سورفسايد وطالت الكارثة 55 شقة.