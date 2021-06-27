ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي.. كتاب يوثق لتاريخ سورية بين 1920 و1939

السويداء-سانا

يوثق كتاب “ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي 1920-1939” محطات مفصلية من نضال الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي والتضحيات التي قدمها على مذبح الحرية لتحقيق الجلاء وطرد المستعمر.

الكتاب الذي أعده ووثقه المهندس المغترب سميح متعب الجباعي يقع في جزأين يزيد كل منهما على 550 صفحة ويحتويان 3 أبواب و35 فصلاً اعتمد مؤلفه على ذاكرة والده المجاهد الراحل متعب الجباعي ومشاهداته خلال مشاركته في معارك النضال ضد الاحتلال في توثيق الأحداث التي عصفت بسورية منذ احتلالها من قبل المستعمر الفرنسي واندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد سلطان باشا الأطرش وصولاً إلى توقيع معاهدة عام 1936.

ويعرض الكتاب فضل كفاح ونضال السوريين ذاكراً أسماء رجال شاركوا في الثورة السورية الكبرى مظهراً أنها حدث أثر في حياة سورية وبلاد الشام بأسرها معتمداً على تصوير الوثائق التي استند إليها في نهاية كل فصل حتى يتسنى للقارئ مراجعتها بيسر وسهولة مع تضمينه لقصائد عديدة تغنت بأمجاد الوطن والآباء والأجداد.

وخلال حفل توقيع الكتاب الذي استضافه قصر الثقافة في السويداء قدم الأديب والشاعر فرحان الخطيب إضاءة للدوافع التي حدت بالمغترب الجباعي لتأليف كتابه بعد لقائه رجلاً سبعينياً ينتمي لأسرة هابسبورغ التي حكمت النمسا لقرون حيث أطلعه على مراسلات بينه وبين الأمير شكيب أرسلان تناولت الثورة السورية الكبرى فكان هذا اللقاء حافزاً كي ينطلق الجباعي في البحث مستعيناً بتسجيل صوتي مدته سبع ساعات لوالده عن ذكريات تلك الحقبة وقاطعها مع 500 جريدة ومجلة عالمية صدرت تلك الفترة.

وأكد الخطيب أهمية الكتاب ولا سيما أنه يحوي أكثر من 400 وثيقة مصورة وأسماء أكثر من خمسين شاعراً مع شرح مسهب للمعارك والمآثر التي قام بها الآباء والأجداد ورفضهم المساومة على استقلال الوطن.

وفي كلمة لشيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الشيخ حمود الحناوي نوه بالعمل التأريخي الذي يغني المكتبة العربية ويمثل طوق أمانة نقل أحداث الماضي وتقوم بين دفتيه الحقائق والوثائق والأحداث على أسس موضوعية كما صنعها الأبطال رفاق المجاهد سلطان باشا الأطرش الذين تعلمنا منهم الوطنية وحب الجهاد والاستشهاد لافتاً إلى أن الثقافة تجسيد لنمط النخبة الواعية والفكر السليم الواعي وترفد العقول وتحفظ الأذهان وتجسد شخصية الأمة.

ورأى الكاتب والشاعر عادل البعيني أن الكتاب تميز بشموليته وعموميته وغناه وهو ثري للقراءة وتحدث عن وقائع من الثورة ضد الفرنسيين في الجبل وعلى كامل التراب السوري مثنياً على الجهد الكبير الذي قام به الباحث الجباعي.

من جهته اعتبر الكاتب والإعلامي معين العماطوري رئيس جمعية الأدب الشعبي وأصدقاء التراث في تصريح لمراسل سانا أن الكتاب أحد المؤلفات النادرة في التوثيق والتدوين وخاصة أنه استند إلى مذكرات بالصوت والصور للمجاهد الجباعي رفيق المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ويوثق المعارك والوقائع والشخصيات التاريخية والشعر الشعبي بين دفتيه.

بدوره لفت عضو الجمعية التاريخية في سورية الباحث إبراهيم جودية إلى أن الباحث قدم وصفاً شاملاً يتحدث فيه بوثائقية كبرى عن أكثر من حدث مفصلي عاشته سورية معطياً له بعداً عربياً ودولياً.

كما أقيم على هامش توقيع الكتاب معرض فني من وحي الكتاب ودلالاته الرمزية يضم 24 لوحة فنية للفنان عامر الخطيب.

ديار نصر