مجموعات شعرية جديدة موجهة للأطفال ضمن منشورات هيئة الكتاب

دمشق-سانا

الشعر نتاج إبداعي يخاطب الخيال وينمي الحس وتوظيفه في التنشئة الاجتماعية والتربوية للأطفال يسهم في توليد ملكات الإبداع والابتكار لديهم وإكسابهم رصيداً غنياً من المفردات.

وانطلاقاً من أهمية الشعر الموجه للطفل أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة مؤخراً مجموعتين لشاعرين سوريين من الجيل الحالي حققا نجاحات لافتة في مجال أدب الطفل هما (قمري الصغير) لسراج جراد و(ماء الشام) لبيان الصفدي.

مجموعة (قمري الصغير) التي رسم لوحاتها الفنان قحطان الطلاع تضم 20 قصيدة شعرية تبحر في عالم الأطفال وتقدم لهم شعراً غنائياً مستقى من الطبيعة الجميلة بأشجارها وفصولها وأطيارها العذبة وقمرها الصغير وشمسها إلى الغيمة التي تتساقط منها حبات المطر.

كما يأخذ الشاعر سراج الأطفال برحلة إلى نهر الفرات ويعرفهم كذلك على الطفل سامي وهو يلعب بكرته ويرسم لوحته ويلونها بألوانه الزاهية.

أما مجموعة (ماء الشام) التي رسمت لوحاتها الفنانة ضحى الخطيب فاحتوت قسمين الأول موجه لأطفال الروضة يتضمن 10 قصائد والثاني موجه للأطفال من عمر الـ 8 إلى الـ 12 سنة مؤلف من 15 قصيدة.

وتميزت قصائد المجموعة رغم اختلاف الشريحة العمرية الموجهة إليها بغناها في الموضوعات ومخاطبتها خيال الطفل وفق ما تتطلبه كل مرحلة عمرية بلغة سهلة وسلسة.

يذكر أن الشاعر سراج جراد يحمل إجازة في الأدب العربي وهو حائز على عدد من الجوائز المحلية والعربية في مجال أدب الطفل ينشر في العديد من الدوريات العربية والمحلية.

أما الشاعر بيان الصفدي فهو يحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها له أعمال منشورة وملحنة في أكثر من وسيلة مقروءة ومرئية ومسموعة ودخلت أعماله في مقررات دراسية ببلدان عربية ولديه عشرات الإصدارات للكبار وللصغار في الشعر والبحث الأدبي.

ميس العاني