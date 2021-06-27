اكتشاف تفشي أحد أخطر الفيروسات في العالم بين نوعين من الخفافيش

نيودلهي-سانا

كشفت دراسة جديدة قام بها خبراء في الهند تفشي فيروس نيباه الأكثر خطورة على مستوى العالم لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وأكد مقال نشرته مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة الهندية أن خبراء من المجلس الهندي للبحوث الطبية اكتشفوا منذ آذار العام الماضي الحمض النووي الريبي الخاص بالفيروس والأجسام المضادة له في بعض العينات التي تم أخذها من 80 خفاشاً من نوعي روسيتوس ليسشينولتي وبيبيستريل في كهف بمنطقة مهابليشور.

ولفت الخبراء إلى أن اكتشافهم الجديد يتطلب إجراء دراسات إضافية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه بين الفيروسات الـ 10 الأكثر خطورة على مستوى العالم وليس له أي دواء حتى الآن وتصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى ما بين 40 و75 بالمئة.

وينتقل الفيروس إلى البشر عبر لعاب الحيوانات المصابة به الذي تتركه على الفواكه.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس نيباه في الهند عام 2001 وشهدت البلاد منذ ذلك الحين أربع جولات من تفشي العدوى وقعت الاثنتان الأخيرتان منها في ولاية كيرلا.