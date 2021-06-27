المباشرة ببناء البرجين الأخيرين في مشروع سكن الادخار في اللاذقية

اللاذقية-سانا

باشر فرع المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية أعمال بناء المحضرين 34 و35 ضمن مشروع الادخار السكني على شارع الثورة بمدينة اللاذقية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس كنان سعيد أن مشروع الادخار السكني في شارع الثورة بمدينة اللاذقية أصبح بخواتيمه مبيناً أن عدد المسجلين على مساكن الادخار في فرع اللاذقية بلغ 1492 مكتتباً تم تخصيص 1300 منهم والعدد المتبقي سيتم تخصيصهم في عدد من الأبنية البرجية القائمة حالياً إضافة إلى البرجين اللذين باشرنا العمل بهما.

وأشار المهندس سعيد إلى أن المؤسسة لديها فائض في المساكن ضمن مشروع الادخار السكني سيعود الأمر فيها لمجلس إداره المؤسسة العامة للإسكان لاتخاذ القرار حيالها حيث يمكن أن تكون مساكن بديلة للمنذرين بالهدم.

وبين سعيد أن البرجين يضمان 104 شقق سكنية تقدر مساحة الواحدة منها بـ 145 متراً مربعاً وسيكون إكساؤها بنسبة 80 بالمئة حسب العقد المبرم مع فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار ليرة سورية.

من جهته أشار المهندس مهند معروف مدير فرع الشركة العامة للمشاريع المائية الجهة المنفذة إلى أن العمل انطلق في تنفيذ برجين سكنيين ضمن مشروع سكن الادخار لتأمين السكن بسعر التكلفة وكل برج منهما مكون من 14 طابقاً وكل طابق يضم 4 شقق سكنية.

بسام الابراهيم