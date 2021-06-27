إيران تكشف عن امتلاكها طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر

طهران-سانا

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي امتلاك الحرس الثوري طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر قادرة على الهبوط في أي مكان.

وقال سلامي اليوم خلال إزاحة الستار عن لقاح (نورا) الذي صنعته جامعة طبية تابعة للحرس الثوري: “سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية وسنعطي هذه اللقاحات للفقراء في البلدان الأخرى” لافتاً إلى أن بلاده تسعى لأن تكون من بين الدول الأولى في العالم في مختلف المجالات.

من جهته أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن سياسة إيران الدفاعية قائمة على الردع موضحاً أنه “يجب على من يفكر بمهاجمة إيران أن يعلم أن ما يكسبه سيكون أقل بكثير مما يفقده”.

وأضاف خانزادي في حديث بالمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية اليوم إن “الحضور الايراني في البحار بات سابقاً للعديد من الدول بما فيها أمريكا” مشيراً إلى أن البحر يكتسب أهمية كبيرة لدى إيران كون 80 بالمئة من حدودها مع دول الجوار هي حدود بحرية ولذلك فهي تمتلك الفرص في البحار كما تواجه التهديدات في الوقت ذاته وانطلاقاً من مصالحها البحرية فإنها أعدت نفسها للحضور الأمني في كل مكان تتطلبه هذه المصالح.