موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تعمل دائماً من أجل نشر السلام والمحبة في العالم بعكس التفكير الذي تحمله دول حلف الناتو القائم على الخوف والمواجهة.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها تعليقاً على تصريحات للسفيرة الألمانية لدى أوكرانيا عن الحرب مع روسيا: “من المريح استخدام عبارة السفيرة الألمانية لإعطاء مثال على الاختلاف بين النظرة العالمية لروسيا وأيديولوجية دول الناتو حيث يخشى الجميع الدخول في حرب مباشرة مع روسيا… أي أنها مسألة خوف”.

وأضافت زاخاروفا: “أعضاء الناتو لا ضمير لهم.. ففي البداية استخدموا الحلف وقاموا بتخريب أوكرانيا التي خسرت سيادتها الكاملة ليتذكروا اليوم أن لديهم بعض القيود القانونية في الاستمرار بسياساتهم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه “كان من الضروري أن يتذكروا الحق والأخلاق عندما وضعوا خدماتهم الخاصة في الوزارات والإدارات في أوكرانيا ودربوا المسلحين لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وكانت السفيرة الألمانية لدى كييف أنكا فيلدغوسن تحدثت عن الخوف من احتمال وقوع نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا وقالت: “إن ذلك ممكن بالفعل في حالة تصاعد الأمور بين الدولتين”.