إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على طواقم بلدية بيتا خلال عملهم لتوسعة الطريق المؤدي إلى جبل صبيح ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

واستشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ الشهر الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.