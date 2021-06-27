موجة حر تاريخية تجتاح المناطق الشمالية الغربية بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

اجتاحت موجة حر غير مسبوقة المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي نبه فيه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات بينما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قولها اليوم إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريغون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنغ وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 20 و30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتوقع استمرارها حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة إنه من المرجح أن تكون هذه الموجة من أشد وأطول موجات الحر في التاريخ المسجل للمنطقة الداخلية بالشمال الغربي لافتة إلى أنه من المتوقع تسجيل العشرات من درجات الحرارة القياسية اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

بدورها قالت شركة باسيفيك باور التي تخدم عشر ولايات في بيان إنها لا تتوقع حدوث انقطاع للكهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لكنها طلبت من العملاء التقليل من استخدام الكهرباء أثناء موجة الحر.