المكسيك تسجل 5051 إصابة جديدة بكورونا وتايلاند تفرض قيوداً جديدة في العاصمة ومدن أخرى

مكسيكو سيتي وبانكوك-سانا

سجلت المكسيك 5051 إصابة جديدة و175 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق إحصائيات موقع وورلد ميتر العالمي بلغ العدد الكلي للإصابات في المكسيك مليونين و503408 إصابات فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 232521 حالة.

إلى ذلك أعلنت تايلاند اليوم فرض قيود جديدة في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفش للفيروس في البلاد.. وسيتم تطبيقها لمدة ثلاثين يوماً ابتداء من يوم غد وتشمل حظر تناول الطعام في المطاعم.

ووفق إحصائيات موقع وورلد ميتر العالمي بلغ العدد الكلي للإصابات في تايلاند 244447 إصابة بعد أن سجلت 3995 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة ليبلغ 1912 وفاة.