الصحة العالمية: تفشي وباء العفن الأسود في روسيا قليل الاحتمال

موسكو-سانا

قللت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش من احتمال تفشي وباء “العفن الأسود” في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن فوينوفيتش قولها في تصريح صحفي “لا أتوقع وباء كبيراً لـ لعفن الأسود وأن هذا الأمر يمثل عبئاً كبيراً على نظام الرعاية الصحية” داعية إلى متابعة مستوى تنفيذ الإجراءات في المؤسسات الطبية وتفهم أن الفطريات متواجدة في كل الأماكن في الطبيعة.

يذكر أن الفطر الأسود من الفطريات الموجودة في البيئة وهو نادر الحدوث ويصيب بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون نقصاً في المناعة وأن العدوى فيه نادرة جداً تسببها فطريات توجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة ويدخل هذا المرض عن طريق الجهاز التنفسي فيصيب الأنف والفم والعين والرئتين وقد يبلغ الدماغ وتظهر أعراضه على شكل التهاب وألم في الجيوب الأنفية وسعال وحمى وصداع واحتقان في الأنف.