التيار الوطني الحر في لبنان يدعو إلى التجاوب مع المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت -سانا

دعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في لبنان المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى التجاوب مع المساعي المبذولة والقيام بتشكيل حكومة قادرة على وضع حد للتدهور الخطير المتواصل مالياً واقتصادياً في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب اللبناني جبران باسيل إن التيار أكد الاستعداد للقيام بكل تحرك إيجابي يسهل ولادة الحكومة معربة في الوقت ذاته عن قلقها من الانعكاسات السلبية على جميع الأوضاع في حال تأكد عدم وجود إرادة بتشكيل تلك الحكومة لأن استمرار هذا الأمر يلزم البحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الحريري تشكيل حكومة جديدة في تشرين الأول الماضي بعد استقالة حكومة حسان دياب إلا أن هذا التشكيل يواجه عراقيل بسبب التدخلات الغربية التي تربط مساعدة لبنان اقتصادياً بتقديم تنازلات سياسية من بعض القوى اللبنانية الفاعلة.