وزارة الصحة: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25365

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
علماء دين لبنانيون:انتصار سورية على الإرهاب انتصار للبنان وفلسطين
2021-06-26
سياسي لبناني: الشعب السوري حقق انتصارات مهمة رغم الحصار
2021-06-26
طالب سوري يحصل على ماستر بالذكاء الاصطناعي بمعدل ممتاز في هنغاريا
2021-06-26
نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد سورية تزيد من سوء الوضع الإنساني فيها
2021-06-25
إيران تجدد موقفها الداعي لاحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها
2021-06-25
صباغ: سورية ملتزمة بحل سياسي يحترم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها
2021-06-25
سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك يدعو لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2021-06-25
محليات
وقفة تضامنية لأهالي وعشائر بلدة وضحة والحائط بريف مسكنة دعماً لصمود مدينة منبج
2021-06-26
الطقس غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات
2021-06-26
مديرية نقل الرقة تحدد موعد فحص المركبات في الريف المحرر من الإرهاب
2021-06-26
محامون عرب: حجز النظام التركي مياه نهر الفرات عن سورية جريمة حرب ويجب محاسبته
2021-06-26
افتتاح محطة بنزين أوكتان 95 في المدينة الصناعية بعدرا
2021-06-26
الفريق المعني بإجراءات التصدي لكورونا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج
2021-06-26
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. وزارة الداخلية تواجه هذه الآفة بكل إصرار وعزيمة
2021-06-26
رياضة
الدنمارك تفوز على ويلز برباعية نظيفة ضمن منافسات يورو 2020
2021-06-26
النجم عامر الساطي يتألق مع منتخبنا السلوي وعينه على آسيا وطموحه بالعالمية
2021-06-26
اختتام منافسات بطولة السويداء لبناء الأجسام
2021-06-26
إليسار إلياس: إحرازي برونزية بطولة بيروت الدولية للتايكواندو حفزني لتحقيق المزيد من الإنجازات
2021-06-26
اختتام دورة تأهيل مدربين وحكام مستجدين لبناء الأجسام باللاذقية
2021-06-26
الملاكم جعفر إسكندر يطمح بالانضمام للمنتخب والتتويج بالمحافل الخارجية
2021-06-26
نصوح نكدلي وأحمد الشيخ ينضمان إلى صفوف تشرين للموسم الكروي القادم
2021-06-26
اقتصاد
تحويل المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال من الرعاية إلى الاستدامة بات حاجة وضرورة
2021-06-26
زوار معرض بيلدكس: فرصة للتعرف على مواد وتقنيات البناء الحديثة- فيديو
2021-06-26
وزارة النفط تنفي صحة ما يتم تداوله حول إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات
2021-06-26
السورية للتجارة في دير الزور تستجر الخضار من المزارعين وتطرحها بسعر التكلفة
2021-06-26
مركز البحوث الزراعية بسلمية ينفذ تجربة تفعيل المخمر الحيوي لإنتاج الغاز والسماد
2021-06-26
ضبط ثلاثة مسالخ غير مرخصة بحلب
2021-06-25
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات
2021-06-25
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الشريط الأخباري
الفريق المعني بإجراءات التصدي لكورونا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج
وزارة النفط تنفي صحة ما يتم تداوله حول إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات
مقتل 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً بريف دير الزور
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حقوقيون عرب: ضرورة دعم سورية في حربها على الإرهاب ورفع الإجراءات القسرية عن الشعب السوري-فيديو
الداخلية: التعميم المتعلق بدخول السوريين والرعايا العرب والأجانب إلى سورية في إطار التصدي لكورونا ما زال ساري المفعول
استشهاد مدني وإصابة طفليه بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة
سورية وروسيا: مواصلة الجهود لعودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة… (الموضوع الإنساني) ذريعة لمواصلة دعم الإرهاب
ممثلون من عدة دول عربية في الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق-فيديو
وزارة الصحة: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25365
2021-06-26
2021-06-26
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