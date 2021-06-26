محتجون لبنانيون يجددون إغلاق الطرقات ومحاولات اقتحام مبان رسمية ومصارف

بيروت-سانا

تجددت الاعتصامات وإغلاق الطرق العامة في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “عدداً من المحتجين تجمعوا أمام سرايا طرابلس شمال لبنان وقاموا برشقها بالحجارة وألقوا مواد حارقة على الباب الحديدي لمدخلها وأضرموا النار فيه فيما حاول بعضهم خلع الباب”.

كما أقدم عدد من المحتجين في عاصمة الشمال على إقفال المحال التجارية بالقوة وحاولوا الدخول إلى الساحة الخارجية لمصرف لبنان فرع طرابلس بعد أن قاموا بخلع البوابة الحديدية واجتياز العوائق فيما منع الجيش المحتجين من قطع الطريق العام بمستوعبات النفايات والحجارة عند كورنيش الميناء البحري بالاتجاهين في طرابلس وأعاد فتح عدة طرقات أمام حركة السير.

وأشارت غرفة التحكم المروري إلى قطع السير من الجندولين نحو السفارة الكويتية في بيروت وساحة الشهداء وقطع الطريق محلة الجاموس في الضاحية الجنوبية وعملت عناصر الجيش على إعادة فتحها أمام حركة السير.

وفي البقاع قطع المحتجون طريق تعلبايا بالاتجاهين وسعدنايل مفرق جديتا العالي برلياس المرج ساحة شتورا وأوتوستراد الزهراني مفرق السكسكية وقطع الطريق الدولي في محلة شعت رسم الحدث في البقاع الشمالي.

كما قطع المحتجون عدداً من الطرق في مدن صور وصيدا والنبطية بجنوب لبنان وزحلة في شرقه احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

وحاول المحتجون في صيدا اقتحام فرع مصرف لبنان وفتحوا بوابته الرئيسة ودخلوا إلى باحته الداخلية ورشقوا أبوابه الحديدية بالحجارة وقد تصدت لهم القوى الأمنية ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى في المواجهات.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.