وقفة تضامنية لأهالي وعشائر بلدة وضحة والحائط  بريف مسكنة دعماً لصمود مدينة منبج

حلب-سانا

أقام أهالي وعشائر بلدة وضحة والحائط بريف مسكنة بحلب وقفة تضامنية دعماً لصمود أهالي منبج ضد ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية وضد الاحتلال الأمريكي والتركي.

وأكد البيان الختامي للوقفة أن دماء شهداء أهالي منبج التي روت الأرض غالية وعزيزة على كل سوري وهي المنطلق لرفض أي تفاوض أو مساومة مع القتلة المأجورين من عصابة “قسد” وستبقى النبراس المضيء الذي نسير عليه لتحرير كامل مدينة منبج من رجس المحتل الأمريكي وعملائه.

وأضاف البيان أن منبج ستبقى عربية سورية وجميع أبناء الشعب هم يد واحدة مع أبطال الجيش العربي السوري وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لتحرير كل شبر محتل من تراب الوطن وستبقى سورية واحدة موحدة بكل مكوناتها ونسيجها الوطني.

وأبدى المشاركون في الوقفة دعمهم المطلق لانتفاضة أبناء منبج الشرفاء في وجه الغزاة والطامعين في خيرات الوطن مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد لدخول مدينة منبج والوقوف مع الشرفاء لتخليصهم من عصابات “قسد” الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي لعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوعها.

وبين الشيخ فرج السالم العبد شيخ عشيرة البومانع قبيلة الدليم منسق الوقفة التضامنية أن هذا التجمع الجماهيري هو تعبير عن دعمنا الكامل لأهلنا في منبج ضد ممارسات عصابات “قسد” الانفصالية وإجرامهم بحق الأهالي ودماؤهم دماؤنا وأننا جاهزون للدخول مع رجال الجيش العربي السوري وتحرير المدينة ونجدد الرفض للاحتلال الأمريكي والتركي وستبقى سورية واحدة موحدة ضد أي محاولة للتجزئة أو التقسيم.

وأوضح خالد سليمان شيخ عشيرة الدمالخة أن مشاركتهم في الوقفة التضامنية هي للقول لأهل منبج ” إنكم لستم وحدكم ونحن معكم في تصديكم لإجرام عصابات قسد بحق أبنائكم وكل نقطة دم سالت على تراب المدينة ستزهر نصراً عاجلاً أم أجلاً وسيتم تحرير المدينة من رجس الاحتلال الأجنبي وأننا قادمون”.

ولفت الشيخ حسن عبد الرزاق الحسين من وجهاء قبيلة البكارة في سورية إلى أن أبناء العشائر جاؤوا اليوم تضامناً مع أهالي منبج الشرفاء ولن نقبل بممارسات “قسد” الانفصالية ومخططاتها لتجزئة سورية ونجدد وقوفنا مع رجال الجيش العربي السوري للذهاب إلى المدينة وتحريرها من رجس المحتل.

وقال الشيخ علي الرسلان شيخ عشيرة بني عصيد في منبج نشد اليوم على أيدي أهلنا في منبج وتصديهم للاحتلال الأمريكي والتركي وأدواته من عصابات “قسد” وأن وقفتكم هي وقفة عز وكرامة ومن مكاننا هذا ندعمهم ونقول أن الاحتلال زائل وحتماً منبج عائدة لحضن الوطن.

وقال فواز علي من قبيلة الدليم جئنا اليوم لنؤكد لأهالي وعشائر منبج إننا معكم ولن نقبل بأي ضيم يصيبكم ونحن معكم ضد أي تدخل أو محاولة لتقسيم المدينة أو تجزئة أي قطعة من تراب سورية.

وبين عيسى الابراهيم أحد وجهاء عشيرة العساسنة أن لقاء اليوم هو للتأكيد على وحدة أراضي منبج والوقوف مع أهلها ضد أي تدخل أجنبي وممارسات عصاباته الإجرامية المتمثلة بـ “قسد” وأن تحرير المدينة قادم بهمة أبطال الجيش العربي السوري.

قصي رزوق