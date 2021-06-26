طهران: لن نخوض مفاوضات بلا نهاية وعلى واشنطن التخلي عن إرث ترامب

طهران-سانا

جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على أن إيران لن تخوض مفاوضات بشأن الاتفاق النووي بلانهاية داعية واشنطن إلى التخلي عن إرث رئيسها السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة: “إننا ما زلنا نعتقد بشأن إمكانية التوصل إلى الاتفاق شرط أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن إرث ترامب الفاشل”.

وأضاف خطيب زادة أن “إيران وفي ضوء التزامها الراسخ بالاتفاق النووي الذي سعت الولايات المتحدة لتدميره كانت الطرف الأكثر نشاطاً وصاحب معظم الاقتراحات في مفاوضات فيينا ولكنها لن تخوض مفاوضات لا نهاية لها”.

وكان خطيب زادة أعلن في وقت سابق أنه على الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي أن تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231 وترفع العقوبات بشكل فعال عندها سنرد على الخطوة وعلى الإجراء الإيجابي بإجراء إيجابي لكن إذا رأينا إجراءات وسلوكيات مختلفة من أوروبا وأمريكا فسنرد بما يتناسب مع ذلك وعندما يعودون إلى التزاماتهم ستعود إيران على الفور إلى التزاماتها.