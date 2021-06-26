84 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 84 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قولها إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وتسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 31 قذيفة و70 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.