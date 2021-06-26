تدريبات عسكرية روسية قرب حاملة طائرات بريطانية في المتوسط

موسكو-سانا

أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم أن القوات البحرية الروسية بصدد إجراء تدريبات عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط على مقربة من حاملة الطائرات البريطانية “كوين إليزابيث”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن إذاعة “صدى موسكو” الروسية قولها: إن التدريبات العسكرية الروسية التي تشارك فيها خمس سفن وغواصتان وطائرات محملة بصواريخ فرط صوتية وقاذفات استراتيجية ستجري على مسافة 30 كم فقط من سفينة “كوين إليزابيث” مع إغلاق منطقة من البحر المتوسط جنوب جزيرة قبرص.

وأضافت الإذاعة: إن التدريبات ستجري إثر الحادث الأخير الذي وقع في البحر الأسود مؤخراً حيث أقدمت مدمرة “ديفيندر” البريطانية على خرق الحدود البحرية الروسية قرب شبه جزيرة القرم ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية روسية في مسار المدمرة وفقاً لوزارة الدفاع الروسية.

وكان السفير الروسي في لندن أندريه كيلين حذر بريطانيا من تكرار الاستفزازات على غرار انتهاك المدمرة البريطانية للمياه الروسية مشيراً إلى أن رد فعل موسكو قد يكون شديداً.