بدء تأهيل شبكتي المياه والكهرباء في الحجر الأسود استعداداً لعودة الأهالي والمباشرة في تأهيل منازلهم

ريف دمشق-سانا

يعمل المجلس البلدي في الحجر الأسود بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الخدمية الأخرى في ريف دمشق لإعادة الخدمات الأساسية في حيي تشرين والثورة بالحجر الأسود من إنجاز مشروع الصرف الصحي وفتح وتنظيف الشوارع والبدء في تأهيل شبكتي المياه والكهرباء مع متابعة ترحيل الأنقاض استعداداً لعودة الأهالي والمباشرة في تأهيل منازلهم.

رئيس المجلس البلدي خالد خميس أوضح لمندوبة سانا أنه تم فتح جميع الشوارع الرئيسة والفرعية في الحيين بنسبة إنجاز تتجاوز 60 بالمئة بدعم من قبل مديريتي الخدمات الفنية في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة والعمل جار لتأهيل بعض المدارس المتضررة جراء الإرهاب والمركز الصحي وشبكتي الكهرباء والمياه وإعادة تغذية الحجر الأسود بالخط المتوسط للكهرباء من محطة حوش بلاس.

وبين خميس أن المشكلة الرئيسة التي كانت تواجه عودة الأهالي هي مياه الصرف الصحي القادمة من جهة منطقة القدم باتجاه محطة ضخ اليرموك لكون خط الصرف الصحي دمر بالكامل من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى توقيع عقد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاز المشروع بالكامل.

وبشأن المياه أشار رئيس وحدة المياه المكلف بالحجر الأسود المهندس صادق حبيب إلى أن العمل جار لإعادة ضخ المياه ضمن الشبكة حيث تمت المباشرة في تأهيل بئرين وصيانة المضخات الخاصة بهما وتعزيلهما وسيتم وضعهما بالخدمة والضخ على الشبكة بعد إيصال التغذية الكهربائية إليهما كما سيتم وضع منهل للمياه بجانبهما وتأهيل خمس آبار بجانب خزان المياه.

المواطن يوسف حسن من سكان الحجر الأسود قال: إنه قدم لتعزيل وتنظيف منزله أملاً بالإسراع في تنفيذ البنى التحتية ليتمكن من العودة في أقرب فرصة ممكنة مؤكداً أن الأمور ميسرة بالدخول ولا توجد عقبة فيما أشار المواطن محسن عبود إلى أنه جاء ليتفقد منزله والأعمال تسير بخطى جيدة من أجل عودة السكان.