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استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين بريف حلب

2021-06-26

حلب-سانا

استشهد 3 مدنيين بينهم طفلة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “انفجاراً عنيفاً وقع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة على طريق اعزاز قرب دوار كاوا الحداد ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة إضافة إلى وقوع جرحى.

وتسود في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

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