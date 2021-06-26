بؤرة استيطانية على جبل صبيح تفصل بين 3 قرى جنوب نابلس وتمهد لإقامة حزام استيطاني يصل للأغوار

القدس المحتلة-سانا

على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية أقام الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي بؤرة استيطانية للفصل بين هذه القرى وإقامة حزام استيطاني يصل حتى الأغوار.

ونقلت وكالة معا عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم: إن الاحتلال أقام هذه البؤرة على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين ويخطط لتوسيعها لتلتهم 600 دونم وتمنع التواصل بين قرى قبلان ويتما وبيتا ولخلق تواصل جغرافي مع مستوطنة مقامة في محيط قرية زعترة جنوب نابلس ومنها إلى مستوطنة أخرى مقامة على أراضي قصرة في المدينة على بعد 9 كم فقط من الأغوار.

سلطات الاحتلال تعلن عدداً من المخططات الاستيطانية التي تهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أعلنت عدداً من المخططات الاستيطانية التي تهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث أعلنت مخططاً لإقامة طريق استيطاني في قرية وادي فوكين جنوب غرب بيت لحم للربط بين مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى حوسان ونحالين ووادي فوكين في بيت لحم ومستوطنة أخرى مقامة بين بيت لحم والخليل.

وبين التقرير أن الاحتلال أعلن أيضاً مخططين يهددان الأراضي الزراعية في قرية وادي فوكين الأول لإقامة بؤرة استيطانية بمحاذاة القرية والثاني لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي القرية وتمتد حتى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لافتاً إلى أن هذه المخططات ستقلص الأراضي التي تتسرب من خلالها مياه الأمطار إلى المياه الجوفية والتي تتدفق في الينابيع التي تسمح بتطوير النظام الزراعي التقليدي في القرية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يخطط لإقامة وحدات استيطانية جديدة لتوسعة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة وسلفيت وقلقيلية وقرى بورين ومادما وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

قوات الاحتلال تواصل قمع المظاهرات والفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال تواصل قمع المظاهرات والفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة المئات في بلدة بيتا جنوب نابلس وإصابة العشرات في منطقة الراس في سلفيت وبلدات نعلين في رام الله ومسافر يطا في الخليل وبيت دجن في نابلس.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال جرفت 15 دونماً من أراضي بلدة عزون في جنين وهدمت عدة منازل في بلدة العيسوية ومنشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة ومنزلين في قرية التوانة بالخليل ومنشأتين زراعيتين في بلدة الخضر ببيت لحم فيما سلمت إخطارات بهدم عدة منازل ومنشآت زراعية وتجارية في بلدتي إذنا في الخليل ونعلين في رام الله وقريتي وادي فوكين في بيت لحم وروجيب في نابلس.

وبين التقرير أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث اقتحموا حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقرى يطا والتوانة في الخليل وأرطاس في بيت لحم واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم وجرفوا مساحات من أراضي الفلسطينيين لشق طريق استيطاني في منطقة جبل العالم في بلدة نعلين في رام الله كما منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في وادي قانا في سلفيت وفي بلدتي قصرة وجالود في نابلس وأحرقوا عشرات أشجار الزيتون في منطقة الراس غرب سلفيت.