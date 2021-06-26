جراء اعتداءات الاحتلال التركي وميليشيا (قسد) وقطع التيار الكهربائي المغذي لها.. توقف محطة مياه علوك عن العمل بشكل كامل

الحسكة-سانا

توقفت محطة مياه علوك بريف الحسكة الشمالي عن العمل بشكل كامل جراء اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على خطوط التوتر التي تنقل الكهرباء إلى المحطة وإيقاف المضخات داخلها عن العمل ما يهدد بحرمان أكثر من مليون مواطن من المياه في مدينة الحسكة وريفها.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن محطة علوك توقفت بالكامل عن العمل بسبب قطع ميليشيا “قسد” التيار الكهربائي عنها بالتوازي مع استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بإيقاف عمليات ضخ المياه إلى الأهالي في مدينة الحسكة وريفها.

وبين المراسل أن إقدام الميليشيا على قطع التيار الكهربائي عن المحطة والاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين وتحكمهم بتشغيلها يزيد من أزمة المياه في محافظة الحسكة للشهر الثاني على التوالي ويهدد نحو مليون مواطن بالنقص الشديد في مياه الشرب ما ينذر بكارثة صحية وبيئية هناك.

وكان مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أشار أمس إلى أن مشروع علوك المغذي لمدينة الحسكة ومحيطها والريف الغربي لا يزال يعمل بالحدود الدنيا بسبب جرائم المحتل التركي وقيامه بسرقة الكهرباء المغذية له وتشغيل مضخة واحدة وعشر آبار فقط من أصل 34 بئراً و12 مضخة أفقية موجودة ضمن مشروع علوك.

وتتم تغذية محطة مياه علوك من مدينة الدرباسية عبر خطوط توتر (20 ك ف) حيث يخصص للمحطة 7 ميغات تتم سرقتها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي لتغذية مقراتهم في مدينة رأس العين والاكتفاء بتشغيل مضختين من أصل عشر ما أثر على الضخ وتأخر وصول المياه إلى مدينة الحسكة بشكل دائم.