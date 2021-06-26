إليسار إلياس: إحرازي برونزية بطولة بيروت الدولية للتايكواندو حفزني لتحقيق المزيد من الإنجازات

اللاذقية-سانا

تمكنت لاعبة منتخب سورية للتايكواندو إليسار إلياس من منافسة أبطال اللعبة من دول عدة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة التي اختتمت مؤخراً لتحرز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 73 كغ.

وقالت إليسار في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن تحقيقها للميدالية البرونزية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة حفزها لإحراز المزيد من الميداليات البراقة في البطولات القادمة وبذل المزيد من الجهد لتحسين مستواها الفني والبدني للتتويج بالذهب ورفع علم سورية بالمحافل العربية والدولية.

مدرب منتخب سيدات سورية للتايكواندو إسبر إلياس أوضح أن إحراز إليسار للميدالية البرونزية بهذه البطولة كان نتيجة لافتة قياساً إلى المنافسات القوية التي رافقت البطولة والتحضيرات التي سبقتها حيث شهدت نقصاً في المباريات الاحتكاكية الخارجية.