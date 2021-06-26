أناشيد وطنية ودينية لكورال سيدة الوادي بثقافي السويداء

السويداء-سانا

أناشيد وطنية ودينية متنوعة تحمل معاني حب الوطن والمحبة والايمان شدا بها كورال سيدة الوادي على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في السويداء بحضور فعاليات دينية وأهلية ورسمية.

الأناشيد التي ألفها ولحنها ووزعها أعضاء الكورال أرادوا من خلالها كما أوضح المسؤول الإداري للكورال الأب بطرس حزوري في تصريح لمراسل سانا إيصال رسالة بالكلمة واللحن الذي يصل إلى القلب والعقل عن حب الوطن الذي يجمعنا على المحبة والعطاء والأخوة.

الشاب الياس دبورة والشابة ماري حنوش من اعضاء الكورال أوضحا أنهما أتيا من وادي النضارى التي لقت ما لاقته من ويلات الحرب الظالمة على سورية إلى محافظة السويداء لنشر رسالة المحبة والسلام ولنثبت لأعداء الوطن بأن الشعب السوري واحد.

ومن الحضور تحدث راعي كنسية القديس مارجورجيوس للروم الأرثوذكس بالسويداء الأب نقولا وقاص عن جمالية الأصوات والالحان التي قدمها كورال سيدة الوادي الذين قدموا الى السويداء ليبثوا منها الحب والسلام وحب الوطن والدين والايمان.

مدير أوقاف السويداء الشيخ نجدو العلي وجد أن الألحان والكلمات التي قدمها الكورال تجمع البساطة في التعبير والعمق في المعنى والهدف بصورة فنية بديعة وتدعو إلى السلام ولأن نعيش حياة العمل والانتصار على الألم والحزن والإرهاب.

وكورال سيدة الوادي التابع لمطرانية وادي النضارى بريف حمص تأسس عام 2009 من مجموعة من الشباب والشابات من منشدين وعازفين شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الفعاليات والمهرجانات داخل وخارج سورية وما يميزه أن اناشيده من كلمات وألحان أعضاء الفرقة.

ديار نصر