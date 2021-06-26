اختتام دورة تأهيل مدربين وحكام مستجدين لبناء الأجسام باللاذقية

اللاذقية-سانا

بمشاركة 225 دارساً ودارسة اختتم اتحاد بناء الأجسام دورة تأهيل مدربي وحكام اللعبة المستجدين التي أقامها في إطار استراتيجيته السنوية لتطوير مستوى كوادره.

أمين سر اتحاد اللعبة سمير إسماعيل بين في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن المشاركة الكبيرة في الدورة مؤشر على توسع قاعدة هذه الرياضة والرغبة الكبيرة بزيادة الخبرات التدريبية والتحكيمية.

وأضاف إسماعيل: إن نجاح الدورة جاء نتيجة للمستوى العلمي العالي للمحاضرين وقدرتهم على إيصال معلومة بشكل سلس للدارسين الذين بدورهم كانوا متفاعلين مع المحاضرين لأنهم على مستوى علمي جيد ومعظمهم من طلاب كلية التربية الرياضية ورياضيون ولديهم خبرة سابقة باللعبة.

ولفت إسماعيل إلى أن الاتحاد سينظم دورات تأهيلية أخرى خلال الفترة القادمة بغية الاستفادة من هذه الكوادر بالبطولات الفرعية والمركزية بما يسهم في النهوض بالرياضة السورية والارتقاء بها.

المحاضر محمد خضور أشار إلى أن الدورة كانت جيدة وغنية بالمعلومات المتعلقة بالتحكيم وعلم التدريب إضافة إلى التغذية الصحيحة والإصابات التي يتعرض لها الرياضيون والإسعافات الأولية والمستجدات التي طرأت على التحكيم والتدريب.

مجموعة من الدارسين والدارسات لفتوا إلى أهمية إقامة هذه الدورات لكونها تقام بإشراف متخصصين بالقوة البدنية كما أنها فرصة لزيادة الثقافة التدريبية والتحكيمية وفق المعايير المعتمدة دولياً وخصوصاً للراغبين في دخول أجواء التدريب والتحكيم والتدرج بمستوياتهما.