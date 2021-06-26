الملاكم جعفر إسكندر يطمح بالانضمام للمنتخب والتتويج بالمحافل الخارجية

اللاذقية-سانا

بعد أن تميز في البطولات المحلية للملاكمة يطمح جعفر إسكندر بالانضمام إلى المنتخب الوطني لتمثيله في البطولات الخارجية والمنافسة بقوة لإحراز الميداليات البراقة والتتويج في المحافل الدولية.

وقال إسكندر 20 عاماً في تصريح لمراسل سانا الرياضي “بدأت ممارسة الملاكمة منذ نحو 7 سنوات بتشجيع من والدي في مركز الباسل الأولمبي بإشراف المدرب محمد قزق وأحرزت الميدالية الذهبية في أول مشاركة لي من بوابة بطولة اللاذقية عام 2014 وحافظت عليها في البطولة ذاتها في العالم التالي لفئة الناشئين بوزن فوق 80 كغ.

وأضاف إسكندر: في عام 2019 أحرزت المركز الأول ببطولة المحافظة للشباب والثاني لبطولة الجمهورية بمنافسات وزن فوق 90 كغ وأحرزت العام الماضي ذهبية بطولة اللاذقية لفئة الرجال والمركز الثاني في بطولة الجمهورية للرجال وفي هذا العام أحرزت المركز الأول في بطولة المحافظة ضمن منافسات الوزن ذاته.

ولفت المدرب محمد قزق إلى أن لاعبه إسكندر مشروع بطل دولي ويمتاز بقوة قبضته وجرأته في حلبة الملاكمة لما يمتلكه من فنيات عالية وتكنيك متطور كما أنه سريع الاستيعاب يحتاج فقط إلى المزيد من التدريبات كي يحقق طموحه في المستقبل ليصل لمنصات التتويج والدولية.

نبيل علي