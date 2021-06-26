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نصوح نكدلي وأحمد الشيخ ينضمان إلى صفوف تشرين للموسم الكروي القادم

2021-06-26

اللاذقية-سانا

تعاقد نادي تشرين مع اللاعبين نصوح نكدلي وأحمد الشيخ لينضما إلى صفوف فريق الرجال في الموسم الكروي القادم.

مدرب الفريق طارق جبان أشار في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى أن التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الكرامة نصوح النكدلي وحارس نادي جبلة أحمد الشيخ يشكل إضافة قوية للفريق في الموسم القادم.

وأشار جبان إلى مفاوضات يجريها النادي مع مؤمن ناجي ومحمد الواكد في إطار الجهود التي تبذلها لاستقدام المزيد من اللاعبين من خارج النادي لسد الثغرات والنقص في بعض المراكز.

وكان النادي تعاقد مؤخراً مع مدافع الجيش يوسف الحموي لينضم إلى الفريق ضمن تحضيراته الجارية للدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الممتاز للموسمين الماضيين.

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