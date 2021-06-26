الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه لليوم الـ 53 وسط تدهور كبير في حالته الصحية

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ53 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته وسط تدهور كبير في حالته الصحية.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان لوكالة وفا إن الأسير دخل في غيبوبة وإن وضعه الصحي في تدهور مستمر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الغضنفر أبو عطوان 28 عاماً من مدينة الخليل في شهر تشرين الأول 2020.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.