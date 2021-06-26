وزارة النفط تنفي صحة ما يتم تداوله حول إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات

دمشق-سانا

نفت وزارة النفط والثروة المعدنية صحة ما يتم تداوله حول إلغاء توزيع مادة مازوت التدفئة للعائلات لافتة إلى أن سبب غياب التبويب من تطبيق (وين) يعود إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن توزيع الدفعة الجديدة من مادة مازوت التدفئة سوف يبدأ مطلع شهر تموز القادم حيث سيتم تفعيل آلية توزيع المادة عبر الرسائل النصية في كل المحافظات.

إلى ذلك نوهت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بضرورة اعتماد الأخبار والروابط التي يتم نشرها على المنصات الرسمية فقط فيما يتعلق بتطبيق (وين) المرخص لتقديم خدمات البطاقة الإلكترونية وذلك نظراً لتداول أخبار مغلوطة وروابط غير آمنة ونسخ للتطبيق غير النسخة الأصلية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما يلي طرق وروابط التحميل المعتمدة للتطبيق:

1️⃣ عن طريق الرابط المباشر :

https://social.takamol.sy/wayin.apk

2️⃣ عن طريق متجر غوغل بلاي ستور بالبحث عن اسم التطبيق (Way-in).

3️⃣ عن طريق متجر سيريا ستور بالبحث عن اسم التطبيق (Way-in) .

https://www.syriastore.sy/

روابط الحسابات الرسمية لمشروع البطاقة الإلكترونية:

صفحة الخدمات الإلكترونية – شركة محروقات:

https://www.facebook.com/MahrukatServices/

صفحة الخدمات الإلكترونية – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

https://www.facebook.com/MitcpsyServices/

قناة التلغرام الإخبارية الرسمية للخدمات الإلكترونية لشركة محروقات:

https://t.me/MahrukatServices

الخدمات الإلكترونية – شركة محروقات – الصفحة الرئيسية | فيسبوك (facebook.com)

محمد كركوش