26 حزيران 1974 – تحرير القنيطرة من العدو الإسرائيلي والقائد المؤسس حافظ الأسد يرفع العلم الوطني في سماء المدينة

دمشق-سانا
1819 – تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.
1853 – التوقيع على “معاهدة المقطع” بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.
1862 – بدء “حرب الأيام السبعة” أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكولن.
1879 – تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.
1945 – التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
1974 – تحرير القنيطرة من العدو الإسرائيلي والقائد المؤسس حافظ الأسد يرفع العلم الوطني في سماء المدينة.
1979 – اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.
1992 – منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء.
2006 – انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.
من مواليد هذا اليوم
1892 – بيرل بوك.. أديبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.
1937 – روبرت ريتشاردسون.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
1944 – غينادي زوغانوف.. سياسي روسي.
من وفيات هذا اليوم
1943 – كارل لاندشتاينر.. طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.
1980 – البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.
عيد الاستقلال في مدغشقر.
عيد العلم في رومانيا.