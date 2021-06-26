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26 حزيران 1974 – تحرير القنيطرة من العدو الإسرائيلي والقائد المؤسس حافظ الأسد يرفع العلم الوطني في سماء المدينة

2021-06-26

 دمشق-سانا

1819 – تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

1853 – التوقيع على “معاهدة المقطع” بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.

1862 – بدء “حرب الأيام السبعة” أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكولن.

1879 – تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.

1945 – التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.

1974 – تحرير القنيطرة من العدو الإسرائيلي والقائد المؤسس حافظ الأسد يرفع العلم الوطني في سماء المدينة.

1979 – اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.

1992 – منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء.

2006 – انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.

من مواليد هذا اليوم

1892 – بيرل بوك.. أديبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.

1937 – روبرت ريتشاردسون.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

1944 – غينادي زوغانوف.. سياسي روسي.

من وفيات هذا اليوم

1943 – كارل لاندشتاينر.. طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.

1980 – البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.

عيد الاستقلال في مدغشقر.

عيد العلم في رومانيا.

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