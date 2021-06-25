SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة فلسطينيين اثنين باستهداف قوات الاحتلال سيارة إسعاف جنوب نابلس

2021-06-25

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف بالرصاص خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف بالرصاص الأمر الذي أدى لإصابة مسعفين اثنين كانا داخلها بجروح.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث أطلقت على المتظاهرين وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام.

انظر ايضاً

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved