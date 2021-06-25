رصد أول إصابة بسلالة دلتا بلس من فيروس كورونا في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت خبيرة وبائية روسية عن رصد أول إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة من فيروس كورونا المستجد في الأراضي الروسية.

وقالت نائب مدير معهد سمورودينتسيف لبحوث الأنفلونزا الروسي داريا دانيلينكو: إن “هذه الحالة وحيدة في البلاد حتى الآن ومن المرجح أنها وافدة”.

وأوضحت دانيلينكو أن هذه السلالة الجديدة تشبه في بعض النواحي السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا الجنوبية من حيث كيفية التحور معتبرة في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي داع للادعاء أن دلتا بلس أخطر من سلالات أخرى.

وتشير الدراسات إلى أن متحور “دلتا” أكثر قابلية للانتقال بنحو 60 بالمئة من “ألفا” الذي ظهر في بريطانيا لأول مرة والذي يعد أكثر خطورة من السلالة الأصلية التي ظهرت أواخر عام 2019.

وكانت الهند أعلنت عن اكتشاف سلالة جديدة مثيرة للقلق من المتحور “دلتا” من فيروس كورونا لما يقرب من عشرين حالة في ثلاث ولايات هندية.