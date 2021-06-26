الشرطة يتوج بلقب دوري كرة اليد للسيدات

دمشق-سانا

توج فريق الشرطة بلقب دوري كرة اليد لفئة السيدات بعد فوزه اليوم على فريق النصر بنتيجة 23-17 هدفاً في ختام مباريات إياب “البلاي أوف” التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق.

وكان الشرطة تغلب على محردة بـ 28-20 هدفاً بينما فاز النصر على الفريق نفسه بنتيجة 29-23هدفاً.

وفي مرحلة ذهاب “البلاي أوف” تعادل الشرطة مع النصر 20-20 هدفاً ليتقاسم الفريقان عدد النقاط بعد تحقيق كل منهما الفوز على محردة مع شطب نتائج الكرامة الذي انسحب من البطولة بعد فريقي قاسيون والنبك اللذين انسحبا قبل بدء البطولة.

وكان اتحاد اللعبة أوقف أندية الكرامة والنبك وقاسيون عن النشاط الرياضي لمدة عام مع تحرير كشوف لاعباتهم لانسحابهم من الدوري.

يشار إلى أن فريق الشرطة أكثر الفرق تتويجاً باللقب وكان آخره الموسم قبل الماضي علماً أن النسخة السابقة لم تكتمل لإيقاف النشاطات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

محمد الخاطر