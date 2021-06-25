وزير الخارجية الفرنسي: على أوروبا أن تتحاور مع روسيا

باريس-سانا

دعت فرنسا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار على مستوى عال مع روسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس “ينبغي على أوروبا أيضاً أن تتحدث على مستوى عال مع روسيا” موضحاً أنه يجب التحدث مع روسيا من “أجل تحقيق الاستقرار الاستراتيجي واستقرار العلاقات”.

وأشار لودريان إلى أهمية “قضايا الحد من التسلح للأمن في أوروبا”.

وأعرب الكرملين في وقت سابق اليوم عن أسف روسيا إزاء فشل دول الاتحاد الأوروبي بالتوافق مع مبادرة لعقد قمة بين الطرفين مبدياً استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع بروكسل شريطة وجود إرادة متبادلة لذلك.