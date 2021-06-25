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كورونا يلغي 10 ملايين اشتراك في صالات الرياضة الأوروبية

2021-06-25

بروكسل-سانا

أكد اتحاد أرباب العمل الأوروبيين أن جائحة فيروس كورونا تسببت بإلغاء اشتراك 10 ملايين شخص بالصالات الرياضية الأوروبية في عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” عن الاتحاد قوله في بيان له اليوم: “إن نسبة خسارة الصالات الرياضية بسبب الجائحة بلغت نحو 15.4 بالمئة من إجمالي 64.8 مليون مستخدم كانت تحظى بها هذه المراكز قبل عام ما يمثل خسارة في المبيعات قدرها 10 مليارات يورو” موضحاً أن انتشار كورونا وإجراءات الحجر أولاً ثم القيود المفروضة على الأماكن المغلقة لاحقاً دفعت 10 ملايين مواطن أوروبي إلى مغادرة الصالات الرياضية التي كانوا مشتركين بها.

ووفقاً لدراسة أجرتها جمعية الصناعة الأوروبية “يوروب أكتيف” وشركة الاستشارات “ديلويت” فإن عدد المشتركين انخفض من 64.8 مليوناً في عام 2019 إلى 54.8 مليوناً في العام الماضي.

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