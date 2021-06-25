إصابةعدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت قرب جبل صبيح رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمته ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

واستشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ الشهر الماضي رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.