استشهاد مدني وإصابة طفليه بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

استشهد مدني وأصيب طفلاه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى استشهاد سائق السيارة على الفور فيما تم نقل طفليه الجريحين إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث.

وذكر مصدر طبي في المشفى لمراسل سانا أن قسم الاسعاف استقبل طفلين بعمر الـ 3 والـ 5 سنوات مصابين بشظايا انفجار عبوة في أنحاء الجسد حيث تم تقديم العلاج لهما وحالتهما مستقرة.

وأصيب مدني في السادس عشر من الشهر الجاري بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.