موقع تشيكي: نظام أردوغان يحاول بالترهيب تتريك المناطق التي يحتلها في سورية

براغ-سانا

اكد موقع “أ تسي 24” الالكتروني التشيكي أن ممارسات الاحتلال التركي في سورية وخاصة سياسات التتريك تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح الموقع في تقرير له اليوم أن نظام رجب طيب أردوغان يحاول طمس الهوية الوطنية للسوريين في المناطق التي يحتلها وفرض الهوية التركية عليهم بالقوة وبمختلف الطرق الإرهابية بدءاً من السجن والتعذيب وانتهاء بالقتل.

ويواصل نظام رجب طيب أردوغان ممارساته وجرائمه بحق السوريين والرامية إلى فرض التتريك كأمر واقع في المناطق التي يحتلها من الأراضي السورية مع مرتزقته الإرهابيين عبر تغيير أسماء المدن والقرى والمعالم الرئيسة فيها والطلب من إرهابييه سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية من المواطنين واستبدالها ببطاقات تركية.