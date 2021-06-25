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774 إصابة جديدة و62 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

2021-06-25

برلين-بكين-سانا

سجلت ألمانيا 774 إصابة جديدة و62 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم: ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و725580 في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 90678 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس مقارنة مع 16 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 91693 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

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