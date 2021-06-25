افتتاح معرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية (لايف ستايل)

دمشق-سانا

بمشاركة عشرات الشركات الوطنية انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية “لايف ستايل” في مدينة المعارض على طريق المطار الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض ويستمر لغاية الـ 28 من الشهر الجاري.

ويضم المعرض كل المنتجات المتعلقة بالاختصاصات الرئيسية من المفروشات المنزلية والمكتبية ومفروشات الفنادق والمنشآت السياحية ومستلزمات التنسيق الخارجي والحدائق والإنارة والمطابخ والأقمشة والديكور الداخلي والخارجي والإكسسوارات والمنتجات الخشبية.

وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وفي تصريح للإعلاميين بين أن المعرض هو من المعارض الواعدة وهو تاريخي لأنه يضم حرفاً تاريخية تطورت من حرف إلى صناعات أصبحت تضاهي بمنتجاتها الصناعات المماثلة في الوطن العربي ويعكس صورة لحركة عجلة الإنتاج والعمل في سورية ما بعد الحرب من خلال حجم إقبال ومشاركة الصناعيين السوريين لافتاً إلى أهمية المعارض باعتبارها دليل التعافي وانطلاقة مستقبل جديدة نحو آفاق واعدة وخاصة بعد الحرب التي مرت على سورية.

من جهته أشار مدير الشركة المنظمة علاء هلال إلى دور المعرض في تقديم خيارات واسعة أمام الزوار ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع لتوفير احتياجات المفروشات والديكور وتجهيز المنازل والمنشآت بمختلف أنواعها.

بدوره لفت المهندس جورج أصفر مدير معمل سجاد دمشق إلى مشاركة منتجات المعمل ضمن جناح المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وتقديم السجاد الطبيعي بمواصفات وجودة عالية وأسعار منافسة.

أحمد سليمان